Ректор Агафонова: ЕГЭ провоцирует развитие машинного интеллекта

Наталия Агафонова напомнила, с какой целью изначально ввели ЕГЭ. Правительство хотело, чтобы выпускник из любого города России, даже какой-то глуши, имел право поступить в престижный вуз на общих основаниях с другими абитуриентами. Эксперт считает такой подход рациональным.

Иногда некоторые учреждения вводят дополнительный экзамен. В этом Наталия Агафонова также не видит ничего необычного. Например, МГУ создает элиту образованного общества, что особенно важно в нынешних условиях. Тогда и отбор студентов должен быть более строгим.

«То, что мы имели перекосы — да. Прежде всего, это не перекосы в самом ЕГЭ, это не перекосы в возможностях для выпускников. Это перекосы в том, что для подростков переход на тесты — утрата коммуникативных навыков. Ни что иное как устная речь не формирует мышление. Отсюда у нас в большом числе выпускники, которые не могут выразить свои мысли, для меня это определенная интеллектуальная небезопасность», — рассказала Properm.ru ректор Наталия Агафонова.

Эксперт предполагает, что не стоило полностью переходить на формат тестовых заданий. Ученики теряют навыки коммуникации. ЕГЭ развивает у них машинное мышление. Родители тратят много денег на подготовку, а выпускников просто «затачивают» под тесты. Единый экзамен не позволяет старшеклассникам раскрыть свой потенциал. В итоге многие опытные руководители не могут презентовать свою компанию на какой-то конференции.

«Люди не могут представить, насколько не только молодежь, но и взрослые не могут презентовать себя, не умеют говорить. Мне очень часто приходится бывать на больших и серьезных экспертных в ТПП, например, когда человек не может рассказать о своей компании», — рассказала ректор Агафонова.

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