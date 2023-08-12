В ЯНАО площадь лесных пожаров превысила 2 тысячи гектаров

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , не прекращается борьба с лесными пожарами, которые охватили огромную территорию. Их площадь уже превысила 2000 гектаров, а количество очагов достигло 11.

За последние сутки удалось потушить три пожара, площадью 106 гектаров. Тем самым удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на новые территории. Кроме того, два пожара в Надымском и Тазовском районах уже находятся под контролем и локализованы.

В рамках усилий по тушению пожаров привлекается авиация, которая активно принимает участие в предотвращении огня. Ее помощь позволяет эффективно бороться с возгораниями, укрощая их на недоступных и удаленных участках леса. Благодаря единству усилий всех служб и специалистов уже удалось потушить 13 природных пожаров на Ямале.