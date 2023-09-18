В ЯНАО погибли три человека при пожаре в жилом доме

Известно, что огонь вспыхнул в ночь с семнадцатого на восемнадцатое сентября в частном доме Ноябрьска, города ЯНАО.

Из-за пожара, возникшего в одном из домов Ямало-Ненецкого автономного округа, погибли двое детей, а также один взрослый. Об этом пишет издание «Vse42.ru».

Сообщается, что огонь уже охватил всю кровлю здания к моменту, когда прибыли сотрудники экстренных служб. Локализация пожара заняла более одного часа, однако огонь позже все же был потушен.

Ближе к четырем часам утра по местному времени более сотни сотрудников экстренных служб, при помощи десяти единиц спецтехники, начали ликвидировать последствия возгорания.

Во время тушения спасатели и обнаружили тела двоих детей, а также одного взрослого. Все они погибли.