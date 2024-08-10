В ЯНАО появился новый метод моментальной диагностики рака

Ямальские медики внедрили передовой метод быстрой диагностики рака – ROSE (Rapid On-Site Evaluation). Он позволит значительно ускорить процесс постановки диагноза. Об этом сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на главного внештатного врача-онколога ЯНАО Елену Куликову.

Раньше на оценку взятого при тонкоигольной пункционной биопсии материала уходило несколько дней. Теперь же квалифицированный цитолог может сделать это всего за пару минут. Новый метод позволяет моментально оценить качество отобранного образца и определить, достаточно ли его для проведения дальнейших анализов.

Благодаря ROSE пациент получит результат гораздо быстрее, после чего своевременно приступит к необходимому лечению, что повышает шансы на успешное выздоровление.

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