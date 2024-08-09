Врач рассказала, связано ли питье воды с раком мочевого пузыря

Существует распространенное мнение о том, что если не пить достаточно жидкости, то риск развития онкозаболеваний возрастает. Действительно ли это так? На данный вопрос в беседе с сайтом aif.ru ответила к. м. н., врач уролог-андролог высшей категории НКЦ № 2 РНЦХ им. Петровского Елена Виноградова.

Согласно рекомендациям диетологов, взрослым необходимо ежедневно потреблять 2-3 литра жидкости для поддержания здоровья. А если этого не делать, то человек может столкнуться с раком мочевого пузыря.

Хотя на самом деле большинство случаев развития этого онкологического заболевания связаны с воздействием канцерогенных веществ. К примеру, шанс заболеть им в разы увеличивает курение табака. Также на возникновение рака могут влиять профессиональные и бытовые риски, прием некоторых лекарственных препаратов, но никак не количество выпиваемой жидкости.

Ранее врач Светлаков назвал главные причины, почему на самом деле может упасть зрение.