В ЯНАО пострадавшему школьнику выплатят крупную компенсацию за травму на горке

В ЯНАО суд обязал владельца туркомплекса в Муравленко выплатить солидную компенсацию школьнику, который травмировался при катании на «ватрушке». Об этом со ссылкой на прокуратуру пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Инцидент случился в декабре 2023 года. Было установлено, что школьник катался на тюбинге в Муравленко и получил травму. Зимнюю забаву, организованную в туркомплексе, признали опасной. Судмедэкспертиза определила, что ребенок получил тяжкий вред здоровью.

При этом уточняется, что с предпринимателя, ответственного за организацию развлечения, уже изымали 150 тысяч рублей в пользу семьи школьника. Однако прокуратура посчитала, что это лишь частичная компенсация и затребовала через суд пересмотреть размер выплаты. Удалось доказать, что сумма была определена несправедливо.

В результате суд удовлетворил прошение прокуратуры: владелец развлекательного комплекса должен будет выплатить 500 тысяч рублей.

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