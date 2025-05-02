Затолкали в рот носок: в уральской школе затравили мальчика

В учебном заведении № 40 города Новоуральска, расположенного в Свердловской области, группа школьников подвергла одноклассника травле. По информации, полученной от URA.RU, в последнее время ребенок ежедневно испытывал сильное чувство дискомфорта, отправляясь в школу.

Во время перемены дети, потеряв контроль над собой, напали на мальчика. Они стащили его со скамейки и повалили на пол. Затем они стали причинять ему боль, снимая с него ботинки и запихивая ему в рот носок. Все это они сняли на видео, которое затем разослали в личных сообщениях и опубликовали в пабликах.

На видео заметно, что молодые люди вели себя вызывающе. Они использовали ненормативную лексику и выражали радость от происходящего.

«Я переодевался на урок физкультуры, в этот момент ко мне подошла группа лиц в виде четырех моих одноклассников и двух мальчиков из параллели. Они начали вести съемку. Стащили меня на пол, начали издеваться, сняли с моей ноги ботинок, потом носок и затолкали мне его в рот. После этого начали показывать приемы, от которых я испытал физическую боль», — пожаловался мальчик.

Он отметил, что подобное происходит не впервые. Ученики из соседнего класса нередко проявляют агрессию по отношению к нему.

По словам Алены Черных, директора школы, полиция уже начала расследование инцидента. Она также выразила сожаление и принесла извинения мальчику и его родителям.

«Мы пытаемся разобраться. Маме мы посоветовали обратиться в полицию. А если бы она не обратилась, мы бы обратились самостоятельно. Сейчас с этим работает полиция», — добавила Черных.

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