В ЯНАО пожар в аварийном доме унес жизни трех человек

Примерно в два часа ночи в среду, 27 сентября, произошло возгорание многоквартирного деревянного дома по улице Чапаева. Эта информация стала известна благодаря пресс-службе МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа.

Спасатели прибыли на место уже спустя несколько минут после вызова. Дым шел из окон, расположенных на первом этаже здания. Во время тушения пожара возникли некоторые трудности. Необходимый для работы пожарных водоисточник был неисправен. Также огонь быстро распространялся в деревянной постройке.

Все же возгорание удалось потушить только через два с половиной часа. На данный момент личности троих погибших человек в результате пожара устанавливаются. Сообщается, что другие жильцы этого аварийного дома временно расселены в гостиницу.