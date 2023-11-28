В ЯНАО пожилого жителя Гыды обвинили в покушении на убийство жены

Соответствующая информация появилась на странице в социальных сетях СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу. Ведомство сообщает, что инцидент произошел после употребления спиртного. Об этом также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По версии следствия, 76-летний мужчина в алкогольном опьянении четыре раза ударил ножом свою супругу. Соседка пары услышала шум из их квартиры и пришла на помощь. Ей удалось пресечь расправу. Известно, что пострадавшую с колото-резаными ранами груди и бедра доставили в больницу.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления, а также решается вопрос об избрании меры пресечения пенсионера.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что заказавшую убийство мужа жительницу Подмосковья приговорили к шести годам колонии.