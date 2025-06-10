В ЯНАО продолжается борьба с крупными подтоплениями

В Тарко-Сале продолжаются активные работы по ликвидации последствий подтопления. Сотрудники МЧС и аэромобильная группировка ведут круглосуточное дежурство в пострадавшем районе, контролируя уровень воды и оказывая помощь местным жителям. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

По данным пресс-службы МЧС ЯНАО, ситуация в южной части города постепенно улучшается — уровень воды в дачной зоне снижается благодаря непрерывной работе насосов.

Для жителей, вынужденных покинуть свои дома, организован пункт временного размещения. Здесь эвакуированные получают медицинскую помощь, горячее питание и необходимые вещи. Спасатели призывают оставшихся в зоне подтопления граждан соблюдать осторожность и следовать рекомендациям специалистов.

Власти и экстренные службы держат ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось, что режим ЧС объявлен в одном из районов на Ямале из-за подъема уровня реки.