На Ямале начался паводок

Накануне река Пяку-Пур, протекающая на полуострове, вышла из своих берегов, из-за чего произошел прорыв дамбы. Вода большим потоком хлынула на участки, затопив десятки домов.

Сейчас жители одного из населенных пункта региона — Тарко-Сале — вынуждены передвигаться на лодках и вездеходах, так как автомобили оказались затоплены. Кроме того, многие люди оказались заблокированы в своих домах.

Как сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Пуровского района Владимир Пономарев, основной причиной паводка стал резкий скачок температуры, вызвавший активное таяние снега.

«Резкое потепление привело к тому, что началось активное снеготаяние. Большой объем воды выходит за пределы устья, отчего были подтоплены ближние, средние и дальние дачи города Тарко-Сале и промышленная зона», — сказал Пономарев.

Спасательные службы активно работают на месте инцидента — устраняют ледяной затор на реке, укрепляют берега песчаными мешками и возводят дамбы.

Кроме того, в районе организована круглосуточная эвакуация граждан спасателями и волонтерами. На базе местной спортивной школы развернут пункт временного размещения местных жителей.

По данным телеграм-канала Readovka, всего был эвакуирован 81 человек. Примерно 280 участков оказались затоплены.

В устранении последствий ЧС задействовано 198 специалистов и 42 единицы техники. На помощь пострадавшим также прибыли сотрудники МЧС из округа.

Ранее жителям Тюменской области рассказали о последствиях паводков, с которыми столкнулся регион в конце мая.