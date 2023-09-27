В ЯНАО профессор научила надымских вокалистов правильному дыханию

Певческое дыхание – это важная составляющая профессии вокалиста. И потому важно, чтобы оно помогало в процессе, а не затрудняло его.

Правильная техника дыхания – отличный способ борьбы со стрессом. Однако она может оказаться полезной и в другом случае. Екатерина Стародубровская, профессор кафедры сольного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, решила это доказать.

Она провела мастер-класс для воспитанников и учителей детской школы искусств № 2 города Надым. В рамках урока Стародубровская показала вокалистам, как им следует дышать. Также профессор рассказала и об орфоэпических тонкостях, о которых не стоит забывать во время исполнения арий как на итальянском, так и на русском языках. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».