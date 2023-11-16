В ЯНАО пройдет четырехдневный молодежный форум «Российский Север»

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , на форуме обсудят вопросы, касающиеся сохранения и развития языков, песен, а также танцевальных традиций, которые свойственны малым народностям.

Стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе состоится молодежный форум под названием «Российский Север». Он стартует в Салехарде уже меньше, чем через неделю. В нем поучаствуют больше сотни представителей коренных народов из двадцати субъектов Российской Федерации.

На странице в социальных сетях появилась информация о том, что мероприятие продлится аж до 24 ноября. До этого времени на форуме смогут побывать молодые жители Дальнего Востока, Сибири, а также северных регионов. Для них будут организованы занятия по предпринимательской деятельности, по формированию лидерских качеств, а также по работе в медиапространстве.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что юные ямальцы готовятся к участию во всероссийском конкурсе «Большая перемена».