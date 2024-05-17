В ЯНАО простятся с добровольцем из противопожарной службы, погибшим на СВО

Алексей Минин, работавший в противопожарной службе Ямала, погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Северянин больше пяти лет работал в противопожарной службе Ямала. Защищать интересы России на СВО он ушел в 2023 году добровольно. Недавно стало известно о смерти участника спецоперации. Подробности о его гибели не раскрываются.

«Невосполнимая потеря для всех нас. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Алексея. Пусть земля ему будет пухом, а светлая память о нем останется с нами навсегда. Покойся с миром, герой», — говорится в публикации департамента гражданской защиты ЯНАО.

Отметим, что в начале мая также погибли три бойца из ЯНАО: минометчик, газовик и пожарный региона.

Ранее сообщалось, что жертвами атаки ВСУ стали четыре женщины из Донецка. Все они находились на остановке общественного транспорта средь бела дня.