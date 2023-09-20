В ЯНАО протестировали на прочность бассейн салехардского центра «Доверие»

Нескольким ранее сообщалось о том, что социальный центр собирались открыть уже в текущем году.

Стало известно, что в современном центре реабилитации было проведено гидроиспытание на герметичность чаши бассейна. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа». На данный момент почти завершен ремонт самого бассейна, а также спортивного зала.

Также не забыли и о наружном благоустройстве. Вокруг самого центра монтируют входные группы. В скором времени строители займутся установкой рельсовых систем с подъемными устройствами, предназначенными для более комфортного перемещения маломобильных групп населения.

А если говорить об уже выполненных работах, то внутри здания провели электричество и отопление, оборудовали систему вентиляции и канализации. Это очень важные моменты, благодаря которым в реабилитационном центре будут удовлетворены все необходимые потребности людей, и даже больше.