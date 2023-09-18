В ЯНАО ранее осужденная женщина получила срок за хранение наркотиков

В ходе следствия удалось установить, что нарушительницу осудили за похожее преступление еще несколько лет назад – в 2021 году.

Стало известно, что суд в Новом Уренгое приговорил женщину к трем с половиной годам заключения за хранение наркотических веществ. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», ссылаясь на информацию, опубликованную пресс-службой СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

У женщины 1987-го года рождения обнаружили несколько свертков, содержащих наркотики. Стоит отметить, что она была задержана еще в апреле этого года. Жительница Нового Уренгоя призналась, что приобрела наркотики и хранила из без цели дальнейшего сбыта. Однако, это не отменяет того факта, что в ее карманах находились полимерные свертки.