В ЯНАО разобьют сквер в память о погибших бойцах в СВО
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Как известно, новый объект будет находится в Ноябрьске, недалеко от площади Опаленной юности. Об этом заявил Алексей Романов, будучи главой города, во время проведения прямого эфира. Его словами поделилось интернет-издание «Ямал-Медиа»
Сквер станет не только памятью о погибших в зоне проведения спецоперации, но и знаком уважения к военнослужащим, которые прямо сейчас выполняют свой долг, защищая Родину. К концу этого года завершится первый этап по благоустройству природной территории.
Алексей Романов признает, насколько серьезны человеческие жертвы, а также то, как сильно важна поддержка в трудные для всех времена. Он искренне благодарит тех, кто оказывает дополнительную помощь. Благодаря этому демонстрируется единство и сплоченность Ноябрьска.