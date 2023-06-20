В ЯНАО разобьют сквер в память о погибших бойцах в СВО

Как известно, новый объект будет находится в Ноябрьске, недалеко от площади Опаленной юности. Об этом заявил Алексей Романов, будучи главой города, во время проведения прямого эфира. Его словами поделилось интернет-издание «Ямал-Медиа»

Сквер станет не только памятью о погибших в зоне проведения спецоперации, но и знаком уважения к военнослужащим, которые прямо сейчас выполняют свой долг, защищая Родину. К концу этого года завершится первый этап по благоустройству природной территории.

Алексей Романов признает, насколько серьезны человеческие жертвы, а также то, как сильно важна поддержка в трудные для всех времена. Он искренне благодарит тех, кто оказывает дополнительную помощь. Благодаря этому демонстрируется единство и сплоченность Ноябрьска.