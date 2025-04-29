В ЯНАО разыскивают водителя, прокатившего инспектора ГИБДД на капоте

На Ямале разыскивают мужчину из поселка Уренгой, подозреваемого в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный СК.

Инцидент произошел 13 апреля. Инспектор ДПС заметил во время работы водителя, который управлял транспортом в алкогольном опьянении. Мужчина не послушал законного требования правоохранителя: он совершил на него наезд и продолжил движение, причем с сотрудником на капоте.

После проката водитель резко затормозил, а полицейский упал на асфальт и получил травмы. Северянин при этом оперативно скрылся.

Было возбуждено уголовное дело о насилии к представителю власти. Беглому водителю грозит до 10 лет лишения свободы. Однако в настоящее время подозреваемый в розыске.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начали проверку по факту расстрела женщины из травмата.