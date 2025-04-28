В Подмосковье начали проверку по факту расстрела женщины из травмата

В Подмосковье зафиксировали инцидент, в котором женщина получила серьезное ранение в результате стрельбы. Предположительно, двое мужчин, передвигавшихся на квадроцикле, открыли огонь из травматического оружия. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщил телеграм-канал «112».

Конфликт, предшествовавший стрельбе, разгорелся неподалеку от деревни Гавшино, в районе Серпухова. По предварительным данным, 53-летняя Наталья Минакова сделала замечание двум мужчинам на квадроцикле, которые, по ее мнению, повреждали деревья во время езды.

В ходе возникшей словесной перепалки Минакова отобрала у мужчин ключи от квадроцикла, что, по всей видимости, и спровоцировало применение оружия. Пуля попала женщине в лоб. Несмотря на ранение, к моменту прибытия скорой помощи она оставалась в сознании и смогла дать показания о произошедшем.

С тяжелой черепно-мозговой травмой и огнестрельным ранением лобной доли она была доставлена в Подольскую клиническую больницу. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств инцидента.

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