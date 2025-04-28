В Подмосковье начали проверку по факту расстрела женщины из травмата
«112»: проверку начали по факту расстрела женщины из травмата в Подмосковье
Фото: [flickr.com]
В Подмосковье зафиксировали инцидент, в котором женщина получила серьезное ранение в результате стрельбы. Предположительно, двое мужчин, передвигавшихся на квадроцикле, открыли огонь из травматического оружия. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщил телеграм-канал «112».
Конфликт, предшествовавший стрельбе, разгорелся неподалеку от деревни Гавшино, в районе Серпухова. По предварительным данным, 53-летняя Наталья Минакова сделала замечание двум мужчинам на квадроцикле, которые, по ее мнению, повреждали деревья во время езды.
В ходе возникшей словесной перепалки Минакова отобрала у мужчин ключи от квадроцикла, что, по всей видимости, и спровоцировало применение оружия. Пуля попала женщине в лоб. Несмотря на ранение, к моменту прибытия скорой помощи она оставалась в сознании и смогла дать показания о произошедшем.
С тяжелой черепно-мозговой травмой и огнестрельным ранением лобной доли она была доставлена в Подольскую клиническую больницу. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств инцидента.
Ранее сообщалось, что полицейские ранили водителя угнанной машины при задержании на Камчатке.