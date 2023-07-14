В ЯНАО салехардские школьники посетили один из энергообъектов города

Компания под названием «Салехардэнерго» сообщила в своих социальных сетях о том, что ученики школ города Салехард, находящегося в ЯНАО, посетили объект топливного энергетического комплекса окружной столицы. В ходе экскурсии удалось познакомить школьников со всеми тонкостями работы на котельной.

Так они воочию увидели все необходимое оборудование, а также узнали, чем занимаются сотрудники. Благодаря этому ребятам подробно объяснили процесс попадания тепла в дома местных жителей. Юные северяне теперь знают немного больше о профессиях, которые связаны с энергетической сферой. Это поможет им в выборе своей специальности.