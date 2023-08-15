В ЯНАО салехардцы обсудят идеи благоустройства и отведают яблок

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , в Салехарде совсем скоро будет отмечаться Яблочный Спас, а также проведутся обсуждения проектов «Уютного Ямала».

Пять инициативных жителей представят свои уникальные идеи по благоустройству города. Одна из них включает создание тематического парка перед медиацентром «Салехард». Также есть предложения, касающиеся обустройства сквера на улице Броднева и детской площадки возле мечети.

Жители также предлагают задуматься о создании специального трека для любителей мотоциклов. Кроме того, обсудят необходимость парковки у дома № 56 на улице Зои Космодемьянской.

После защиты и обсуждения проектов все гости отправятся на празднование Яблочного Спаса, где полакомятся фруктами.