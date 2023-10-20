В ЯНАО семилетний ребенок сбежал из медучреждения
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Маленького мальчика обнаружили сотрудники Росгвардии на улицах Ноябрьска (города в Ямало-Ненецком автономном округе).
Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», семилетний ребенок без какой-либо верхней одежды сбежал от родителей, с которыми он ранее пришел в городскую детскую поликлинику. Информацией об этом поделились в пресс-службе управления Росгвардии по округу.
Его пропажу заметили в скором времени, и информацию об этом оперативно передали правоохранительным органам, которые немедленно выдвинулись на поиски пропавшего ребенка, оставшегося без присмотра.
Поиски заняли меньше часа – всего 40 минут. Спустя это время мальчика обнаружили. Стражи правопорядка передали его полицейским сотрудникам.