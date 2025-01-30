В ЯНАО ссора из-за ДТП едва не стоила жизни одному из водителей

После автомобильной аварии один из водителей напал на другого участника ДТП. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СУ СК по региону, мужчину осудят за покушение на убийство.

ДТП произошло в 2023 году. Столкновение на ул. Полярная произошло с Lada Priora, водитель которой бурно отреагировал на случившееся и вступил в конфликт. В ходе ссоры из-за аварийной ситуации владелец отечественного авто нанес удар мужчине в шею режущей кромкой. Несмотря на ранение второй участник аварии смог отбиться и дождаться медиков.

Водителя Lada задержали и возбудили в его отношении уголовное дело о покушении на убийство. В январе 2025 года завершили расследование, и скоро все материалы передадут в суд.

Ранее сообщалось, что в подмосковном округе иномарка насмерть сбила пожилую женщину.