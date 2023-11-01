В ЯНАО стартовала кампания по заготовке оленины

В пресс-службе правительства ЯНАО сообщили о том, что на Ямале началась заготовка мяса оленей. Ведомство опубликовало соответствующую информацию на своем сайте. Данными с него также поделилось интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе начался основной этап приемки оленины. И первыми к заготовительному комплексу со своим стадом подошли оленеводы из Ямальского района. Позже к работе подключатся и другие районы округа.

Сообщается, что в этом сезоне планируется заготовить более 2 тысяч тонн мяса оленей, что на 5% выше показателя, который наблюдался в прошлом году. По словам Андрея Рубашина, директора департамента АПК ЯНАО, качественные характеристики мяса становятся лучше, а средний вес туши растет. Например, сейчас он уже превышает сорок килограммов.