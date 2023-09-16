В ЯНАО стартует онлайн-школа для детей и подростков с сахарным диабетом

Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила о хорошей новости для юных ямальцев и их родителей.

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», в ЯНАО стартует онлайн-школа для детей и подростков, которые болеют сахарным диабетом. Таким образом, она поможет контролировать заболевание. Это окажется полезным не только для пациентов, но и для их близких людей.

Ожидается, что первое занятие посетят более двадцати детей. Дистанционный формат позволит юным пациентам подключаться к урокам из отдаленных районов ЯНАО.

По словам Марии Захаровой, первого заместителя директора департамента здравоохранения ЯНАО, дети и родители узнают на консультациях про работу с дневником самоконтроля и научатся правильной технике введения инсулина.

А это очень важно для самостоятельного наблюдения за течением болезни и ведения полноценной жизни с малых лет. Дети получат больше знаний касательного своего состояния здоровья и поймут, как с ним жить.