В ЯНАО студенты многопрофильного колледжа сразились в кулинарной битве

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , ребята разделились на команды и соревновались в готовке национальных блюд народов Севера и Кавказа.

Около сорока студентов многопрофильного колледжа приняли участие в кулинарном соревновании «Кухня-баттл». Они были разделены на две команды под названиями «Южане» и «Северяне». И, исходя из этого, представители каждой должны были приготовить национальные блюда, соответствующие этим народам.

Так «Северяне» приготовили для гостей мясной суп, малосольную рыбу, строганину и ягодный морс. А «Южане» накормили их блюдами кавказской кухни – вареной тыквой, долмой, шашлыком, травяным чаем и хинкалями.

Известно, что это далеко не последняя подобная встреча – впереди ожидается целая серия. В ходе них студенты не только узнают об особенностях национальных блюд, но и больше узнают о разных народах. А это очень важно для сохранения традиций и знакомства с чужой культурой.