В ЯНАО студенты-практиканты по-новому изучают местные дороги

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , все они намерены уже через несколько лет работать по своей специальности.

Стало известно, что будущие дорожники – новосибирские и иркутские студенты, сейчас проходят производственную практику на Ямале. Они занимаются изучением состава грунта, состояния вечной мерзлоты, а также частоты колебаний мостовых опор.

Владислав Пушкарев, являясь сотрудником Научного центра изучения Арктики, обозначил основную цель прохождения данной практики. В первую очередь, это – демонстрация нетрадиционных, но применяемых методов исследования дорог.

Один из практикантов, Александр Родионов, заявил, что без теории не обойтись. А на практике это все более интересно и наглядно. В дальнейшем студенты смогут рассчитывать на не менее увлекательную работу и высокую зарплату.