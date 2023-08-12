В ЯНАО Тазовчане смогут пробежать семейную эстафету

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , Всероссийского день физкультурника будет включать в себя разнообразные мероприятия.

В рамках празднования в Тазовском запланирована веселая и активная утренняя разминка. Другое, не менее важное событие, – проверка норм ГТО, что дает шанс всем желающим продемонстрировать свою физическую форму.

Организаторы подготовили целый спектр интересных мастер-классов и увлекательных викторин. Для тех, кто предпочитает активности в кругу близких, на школьном стадионе пройдет семейная эстафета.

Гости также смогут поучаствовать в турнирах по волейболу и стритболу, где сможет раскрыться их спортивный потенциал. И, конечно же, для тех, кто любит испытать свою меткость, будет организован стрелковый тир, где появится возможность почувствовать себя настоящим стрелком.