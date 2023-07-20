В ЯНАО у предпринимателя изъяли свыше 6000 контрафактных сигаретных пачек

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , 63-летний житель Надыма был наказан штрафом за незаконный сбыт немаркированных сигарет.

Следствие выявило, что контрафактные товары были закуплены им в интернете и продавались в арендованной торговой точке. Полицейские произвели обыск и изъяли у мужчины более 6 тысяч единиц продукции, стоимость которых превышала миллион рублей.

Суд вынес решение, обязывая виновного уплатить штраф в размере 420 тысяч рублей в казну. Такое наказание направлено на пресечение незаконных действий. Известно, что сейчас все изъятые немаркированные табачные изделия были уничтожены.

Важно отметить, что контрафактные товары не только наносят ущерб законопослушным предпринимателям, но также могут представлять угрозу для здоровья и безопасности населения.