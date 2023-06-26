В ЯНАО вандал отломал дверцу стойки автобусной остановки

Администрация города сообщила в своих социальных сетях, что в Губкинском полиция активно разыскивает мужчину, который нанес ущерб городскому имуществу. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа»

Каждый может ознакомиться с видео происходящего. Власти опубликовали его в соцсетях. На ролике видно, как горожанин портит дверцу обслуживания интерактивной стойки на автобусной остановке. Это можно понять по характерным действиям вандала. Сначала он производит нечто непонятное, а после пинает дверцу и скрывается с места происшествия.

По словам Администрации Губкинского, они не перестанут показывать, «как делать не стоит». На данный момент сотрудники полиции пытаются установить личность мужчины для его привлечения к ответственности. К слову, ему грозит статья о вандализме.