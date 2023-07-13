В ЯНАО вернутся работать студенты-целевики из ТГМУ

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , десять старшекурсников прошли учебную практику в новоуренгойской больнице. Известно, что они еще вернутся туда для того, чтобы отработать три года после учебы.

Согласно информации, полученной от центральной городской больницы Нового Уренгоя, в медучреждение прибыли студенты-практиканты с целевого обучения в ТГМУ. На данный момент они уже завершили практику, и сейчас можно узнать об ее итогах.

Известно, что старшекурсники были распределены по разным отделениям. Но все они учились общению с пациентами и проведению обследований. Выяснилось, что всего в прохождении практики именно в этой больнице приняли участие 27 студентов. Однако 10 из них – целевики. Это значит, что они еще вернутся в НЦГБ для того, чтобы отработать в ней три года.