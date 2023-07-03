В ЯНАО Виктор Югай возглавил Тазовский район

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , депутаты местной думы единогласно выбрали главу муниципалитета. Им стал один из трех кандидатов, подавших документы на конкурсный отбор.

Все материалы тщательно изучались, после чего количество претендентов на пост главы сократилось до двух человек: Алексея Рожкова и Виктора Югая. Перед тем, как провести финальное голосование, кандидаты представили свои программы на оценку комиссии.

Причин для победы Югая было немало. Одна из них – выдвинутая идея привлечь в район новых педагогов, обладающих высокой квалификацией. Также им было предложено наконец расселить аварийное жилье и реализовать экологические программы.

Несмотря на то, что программа Рожкова была частично похожа на то, что представил Югай, все члены комиссии проголосовали за последнего кандидата.