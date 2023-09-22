В ЯНАО водители помогли заблудившейся семье в лесу под Муравленко

Местная жительница на странице группы в социальных сетях рассказала о своих спасителях. Об этом также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Стало известно, что в лесу под Муравленко заблудились двое супругов. Женщина отметила, что она довольного долго простояла на обочине, ожидая появления хоть одной живой души. К тому времени, как рядом с ней остановился «Форд Фокус», на улице уже заметно стемнело.

Люди в автомобиле оказались добропорядочными, поскольку предложили свою помощь. Они посадили женщину в машину, где та отогрелась. Ее мужа нашел водитель другого автомобиля. Местная жительница публично отблагодарила в соцсетях спасителей.

А комментаторы предложили ей в следующий раз пользоваться компасом или же мобильными приложениями для того, чтоб ориентироваться в незнакомой местности.