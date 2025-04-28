В ЯНАО водителя автобуса наказали после публикации жителей в соцсетях

Жители Ноябрьска разместили в соцсетях видео, где водитель автобуса нарушает ППД. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», мужчину оштрафовали.

Автобус ПАЗ при выполнении пассажирского рейса не уступил дорогу другому транспорту на перекрестке, что сняли местные жители. На нарушителя указали в городских пабликах, возмутившись поступком водителя.

Вскоре после того как видео появилось в Сети, водителя нашли инспекторы. Они составили в отношении мужчины административный протокол, который предполагает штраф за нарушение.

Также в ГИБДД поблагодарили бдительных жителей Ноябрьска.

Ранее сообщалось, что СК России заинтересовался нарушением прав семьи с инвалидом в ЯНАО.