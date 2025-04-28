В ЯНАО водителя автобуса наказали после публикации жителей в соцсетях
Жители Ноябрьска помогли ГИБДД оштрафовать водителя пассажирского автобуса
Фото: [Медиасток.рф]
Жители Ноябрьска разместили в соцсетях видео, где водитель автобуса нарушает ППД. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», мужчину оштрафовали.
Автобус ПАЗ при выполнении пассажирского рейса не уступил дорогу другому транспорту на перекрестке, что сняли местные жители. На нарушителя указали в городских пабликах, возмутившись поступком водителя.
Вскоре после того как видео появилось в Сети, водителя нашли инспекторы. Они составили в отношении мужчины административный протокол, который предполагает штраф за нарушение.
Также в ГИБДД поблагодарили бдительных жителей Ноябрьска.
Ранее сообщалось, что СК России заинтересовался нарушением прав семьи с инвалидом в ЯНАО.