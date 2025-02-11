В ЯНАО врачи удалили опухоль мозга пациентке с помощью новейшего метода

Женщину прооперировали в Новом Уренгое с помощью ультразвукового деструктора. Такой метод впервые применили на практики в городе, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на администрацию.

Северянка испытывала проблемы с движениями из-за опухоли мозга, что ухудшало качество ее жизни и здоровье. Силами нейрохирургов Артема Нурматова и Ивана Говорухина пациентку избавили от недуга: им удалось успешно удалить образование, причем используя современный метод. Использовали новейший способ, который отражает широкие возможности современной медицины.

Для вмешательства применяли ультразвуковой деструктор. Он позволяет провести операцию с высокой точностью, минимизируя травматизацию тканей.

Техника нового поколения помогла еще одному человеку: сейчас женщина под наблюдением и продолжает лечение с заметным улучшением состояния.

Ранее сообщалось, что врачи в Подмосковье удалили пенсионерке гигантскую опухоль яичника.