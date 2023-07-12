В ЯНАО второй год не могут избавиться от загородного дома за 48 млн

В Салехарде собственник дома за 48 миллионов рублей вот уже два года не может его продать. Сообщается, что объявление о продаже опубликовано на одном из соответствующих сайтов. Несмотря на то, что на них каждый день совершаются множество сделок, данная остается в стороне еще с 2021 года.

Но деревянный дом имеет все удобства за такую цену. У него есть личный выход к реке для лодки. Сама территория участка достигает 2 тысячи кв. метров. На нем расположены, помимо жилища, еще несколько построек: гараж для четырех машин, беседка с камином, баня, курятник и даже отдельный дом для пса. В дополнение ко всему этому нескромному богатству есть огород.