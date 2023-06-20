В ЯНАО задержаны двое детей на мопеде, которые пытались сбежать от сотрудников полиции

Известно, что инспекторам удалось поймать двух несовершеннолетних, что разъезжали на мопеде. Старший из них, которому 15, сидел за рулем и подвозил 10-летнего ребенка. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа»

Информация поступила от Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого Автономного округа. Мопед с двумя детьми был остановлен сотрудниками ГИБДД. До этого подросток попытался скрыться от патрульной машины. Но автоинспекторы успешно пресекли его бегство.

УГИБДД по ЯНАО настоятельно попросили родителей, которые приобретают ребенку подобный транспорт, для начала изучить с ним правила дорожного движения. Но, прежде всего, сотрудники напомнили о том, что это, в любом случае, грозит опасностью для здоровья и даже жизни несовершеннолетних.