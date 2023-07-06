В ЯНАО занялись реновацией Надымской привокзальной площади

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , на выделенном участке работ уже во всю идет подготовка строительной площадки. Ее посетили специалисты из Госстройнадзора.

Сейчас дорожники активно занимаются расчисткой территории и демонтированием старых покрытий. Также они продолжают гидроизоляцию ливневых колодцев связи. После этого специалисты начнут монтировать инженерные сети.

А все для того, чтобы привокзальная площадь в Надыме могла разделиться на несколько зон парковки. В них входит платный краткосрочный паркинг, на долгий срок и полностью бесплатный. К тому же планируется обустроить пространство для такси и общественного транспорта. Контроль его движения доверят автоматизированной системе.

Как известно, на стройплощадку завезены более 3000 тонн строительных материалов. Процесс реновации планируют завершить ближе к концу 2024 года.