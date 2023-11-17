В ЯНАО «Защитники Отечества» помогли участникам СВО в получении ветеранского статуса

Сообщается, что один из военных, который отслужил по контракту в подразделении «Барс-10», довольно долгое время не мог получить выписку из приказа о демобилизации. Об этом также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа». Но в итоге ему все же поступил указанный документ в распоряжение. На ускорение процесса повлияли действия социального координатора.

А что касается другого ямальского бойца, то он все еще находится в зоне СВО. Однако, его супруга, при помощи подробной инструкции, предоставленной в Фонде, смогла за него получить документ о присвоении статуса ветерана боевых действий.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ЯНАО мужчина, получивший удостоверение ветерана боевых действий, снова хочет на фронт.