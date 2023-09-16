В ЯНАО заведующая детсадом Ноябрьска стала призером окружного конкурса профмастерства

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , всего в конкурсе профессионального мастерства участвовали двадцать шесть молодых ямальских педагогов.

Маргарита Даминова, являясь заведующей детсадом под названием «Лучик» смогла войти в пятерку лучших в номинации «Педагогический дебют». Информацией об этом поделилась администрация города Ноябрьск, опубликовав соответствующую новость на своей странице в социальных сетях.

За победу в конкурсе профессионального мастерства боролись многие. На нее претендовали воспитатели детских садов и учителя школ, а также педагоги доп. образования и наставники. Конечно, не обошлось и без молодых руководителей детсадов. Как раз конкурсантка из их числа вошла в пятерку лучших в одной из номинаций.

Администрация Ноябрьска поздравила Даминову Маргариту Рифовну. Стоит отметить, что достигнутый результат заслуживает гордости.