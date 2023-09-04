В ЯНАО женщина добилась переезда из аварийного жилья через суд

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , жительница Лабытнанги обратилась в прокуратуру и добилась защиты своих жилищных прав после признания своего дома аварийным.

Стоит отметить, что дом, где на основании договора социального найма проживала семья обратившейся, был признан непригодным для жилья еще два года назад. Муниципалитет рассматривал планы сноса данного строения и расселения жильцов до конца 2025 года.

После обращения местной жительницы, ее квартира была классифицирована как непригодная для проживания. В итоге власти обязаны предоставить семье более подходящие жилищные условия.

Информация об этом стала известна благодаря прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа. Ведомство опубликовало соответствующую информацию на своей странице в социальных сетях.