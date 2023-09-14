В ЯНАО женщина сбежала с деньгами, полученными за сдачу чужой квартиры

Стало известно, что ранее не судимая жительница Салехарда совершила преступление, обманув арендаторов квартиры и сбежав с деньгами. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Напомним, что еще в мае текущего года неработающая женщина решила быстро заработать деньги, причем, незаконным способом. Для этого она сняла посуточно квартиру в городе Салехард. После этого местная жительница сдала ее другим людям на длительный срок, за что получила денежные средства в размере 45 тыс. рублей.

Однако этим уроженка села Мужи Шурышкарского района не ограничилась. Уже через день в интернете она опубликовала объявление о сдаче другой квартиры, но уже с несуществующим адресом. Арендатор быстро нашелся, поскольку цена была сильно ниже рыночной. Он перевел женщине 25 тысяч рублей в качестве предоплаты, после чего та больше не выходила на связь.

На данный момент расследование дел завершено и они направлены в суд.