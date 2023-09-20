В ЯНАО житель Яр-Сале получил ножевой удар от собутыльника

Иногда человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, может совершать ужасные поступки. Об одном из них пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Как выяснилось, мужчину из Ямальского района подозревают в покушении на убийство своего знакомого. Информация об этом стала известна благодаря сообщению от СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Воскресной ночью 17 сентября в городе Яр-Сале компания местных жителей собралась для того, чтобы вместе выпить. Однако, мирная посиделка закончилась кровопролитием. Между двумя мужчинами возникла конфликтная ситуация, в результате которой один из них ударил своего оппонента в живот кухонным ножом.

После этого нападавший скрылся с места преступления. Но сотрудникам полиции вскоре удалось его задержать. Свидетели данного инцидента, в свою очередь не остались равнодушными и вызвали на помощь пострадавшему медиков.