В ЯНАО жители аварийных домов Салехарда получат дополнительную поддержку

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , им снизят первый платеж при переезде в новое жилье. Также будут увеличены сроки оплаты. Соответствующее решение было принято депутатами Гордумы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Стало известно, что для жителей аварийного фонда в окружной столице были утверждены новые меры поддержки. Оказалось, что помощь заключается в увеличении сроков выплаты рассрочки. Выходит, что любой человек, жилье которого попадет под снос, сможет оплачивать ее пять лет, вместо трех.

Но депутаты на этом не остановились и решили, что не помешает снизить размер первого платежа до 20%. Такие меры позволят многим семьям из аварийного жилья приобрести новую квартиру.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в подмосковном Орехово-Зуево продолжают сносить аварийные здания.