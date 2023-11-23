В подмосковном Орехово-Зуево продолжают сносить аварийные здания

Снос аварийного многоквартирного жилого дома № 1 завершили на улице Галочкина в Орехово-Зуево. Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной архитектуры.

Отмечается, что данный жилой дом был включен в региональную госпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы». Переселение жильцов было завершено в сентябре этого года.

Здание многоквартирного жилого дома — двухэтажное, кирпичное, площадью порядка четырехсот сорока квадратных метров. Основные элементы строения находились в аварийном состоянии и были частично разрушены. На сегодняшний день объект уже демонтирован, участок свободен от застройки.

Известно, что всего в Орехово-Зуевском городском округе выявлено чуть более трехсот объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже ликвидировано, достроено или приведено в соответствие 231 объект, что составляет порядка 77% от общего количества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье продолжают работу по модернизации первичного звена и стационаров.