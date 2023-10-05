В ЯНАО жителю Тазовска грозит срок за вождение в нетрезвом виде

Стало известно, что тазовчанин сел за руль будучи пьяным. Когда он попался сотрудникам дорожной полиции, то отказался от медицинского освидетельствования. Как выяснилось, это был не первый случай, когда мужчина водил автомобиль в нетрезвом виде.

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», 34-летний водитель был остановлен сотрудниками дорожной полиции. У него были выявлены признаки алкогольного опьянения, о чем сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ямала.

В ходе проверки удалось узнать, что ранее мужчину уже привлекали за пьяное вождение. Теперь за это тазовчанина ждет суд. Ему грозит либо тюремный срок, либо довольно крупный штраф.

Данный случай в очередной раз напоминает о том, что ни в коем случае нельзя садиться за руль после распития алкоголя. Это может быть опасным не только для водителя автомобиля, но и для других участников дорожного движения.