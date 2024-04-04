В «Яндексе» назвали единичным случаем ответ «Алисы» про героиню «Маши и медведя»

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании, сейчас умная колонка якобы так уже не отвечает. В «Яндексе» посоветовали родителям чтобы оградить ребенка от нежелательного контента включать детский режим.

Напомним, на вопрос ребенка, почему Маша живет одна, колонка ответила, что якобы персонаж мультфильма «всего лишь призрак убитой девочки, и именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни».

Ранее детский омбудсмен в Санкт-Петербурге выразила беспокойство по поводу раст ущего влияния на детей информационных технологий, приведя в пример данный ответ голосового помощника «Алисы» на вопрос по популярному российскому мультфильму.