В Японии поставили роботов-волков для борьбы с дикими животными

По всей территории Японии было выставлено порядка двух сотен роботов-волков с красными светодиодами вместо глаз и динамиками для устрашения диких животных. Сделано это было на фоне роста количества случаев вторжения животных на частные территории, в частности, медведей. Об этом рассказал разработчик из компании Ohta Seiki Ота Юджи телевизионному каналу ABC News .

По словам разработчика, еще никто не поставил под сомнение эффективность данного изобретения, и ни от кого не поступало неудовлетворенных отзывов. Ота рассказал, что по всей Японии было размещено около 180 таких роботов.

Он также подчеркнул, что животные на уровне инстинкта боятся волков, поэтому внешний вид и «голос» робота копирует именно их.

У жителей страны дизайн изобретения вызвал, в основном, смех, рассказали журналисты. Тем не менее он выглядит достаточно убедительно для животных, сохраняя нужную комичность для того, чтобы не пугались прохожие люди.