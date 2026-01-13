В Японии умерла знаменитая шимпанзе Ай, умевшая читать иероглифы

Как сообщил Центр исследований эволюции поведения человека при университете Киото, её смерть наступила 9 января по причине старости и отказа органов.

«Ай, внесшая огромный вклад в изучение эволюции мышления, с 1977 года была нашим главным партнёром в исследованиях. Ее участие заложило основу для понимания природы разума шимпанзе и эволюции человеческого интеллекта», – говорится в заявлении института.

Ай демонстрировала феноменальные для примата навыки: она различала буквы, цифры и даже сопоставляла цвет с соответствующим иероглифом. Её сообразительность подтверждает и бытовой случай: однажды обезьяна, найдя забытый ключ, самостоятельно открыла навесной замок своей клетки. Научное сообщество высоко ценило её вклад – в 1985 году история Ай была опубликована в престижном журнале Nature.

