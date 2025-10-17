В ЯрГУ им. Демидова студенту грозит отчисление за появление на занятиях в женской одежде

Администрация Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова уведомила учащегося о возможном отчислении в случае повторных инцидентов.

Поводом для столь строгой меры стало появление молодого человека на лекции в наряде, традиционно ассоциирующемся с женским гардеробом — вечернем платье и туфлях на каблуках, передает РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба вуза, данный случай был зафиксирован и тщательно рассмотрен. В учебном заведении акцентировали внимание на том, что его политика долгие годы направлена на поддержание и укрепление традиционных ценностей. После выявления произошедшего со студентом была проведена разъяснительная беседа, а также начата процедура привлечения его к административной ответственности.

Если противоправное поведение продолжится, будет инициировано рассмотрение вопроса об отчислении данного студента, отметили представители университета.

